Ankara\'da Motosikletli Kurye Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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ANKARA'da otomobilin arkadan çarptığı motosikletli kurye, yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ELH 127 plakalı otomobil, kurye Murat R. yönetimindeki 34 RB 3486 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Murat R. yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Murat R., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.