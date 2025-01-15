Ankara\'da Narkotik Operasyonu: 266 Bin Tablet Ele Geçirildi

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ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen narkotik operasyonunda 19 bin tablet halinde toplam 266 bin adet Gerica 300 mg sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle narkotik operasyonu düzenlendi. Kahramankazan ilçesinde Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde gerçekleştirilen operasyonda, 19 bin tablet halinde toplam 266 bin adet Gerica 300 mg sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.