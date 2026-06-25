Ankara'da NATO Zirvesi Öncesi Gözaltılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da NATO Zirvesi Öncesi Gözaltılar

25.06.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da NATO Zirvesi'nden önce 75 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde gözaltına alınan ve aralarında TEMA Vakfı üyelerinin ve Doç. Dr. Emel Memiş'in de aralarında bulunduğu 75 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran'da sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından birçok adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen toplam 209 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 24 saatlik kısıtlılık kararı verilmişti.

Emniyet ve Jandarma ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcılıkta ifade veren şüphelilerden 75'i tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilenlerin arasında TEMA Vakfı üyeleri ve Doç. Dr. Emel Memiş de var.

Öte yandan, tutuklamaya sevk edilenlerden bazılarının IŞİD üyesi olduğu öğrenildi.

DORUK MADENCİLİK VE TKP/ML SORULARI

İfadesi alınan şüphelilere "Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin eylemlerine neden katıldıklarını, basın açıklamalarını ve NATO'ya ilişkin eylemleri, herhangi bir sendika, dernek veya siyasi partiye üyelik durumları, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) terör örgütü ile bağlantıları, kod isim kullanıp kullanmadıkları, silahlı eğitim alıp almadıkları, örgüt içinde akrabalarının olup olmadığı" soruldu.

Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Ankara, Çevre, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da NATO Zirvesi Öncesi Gözaltılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Fenerbahçe’de Kante depremi Kabul etmezse yollar ayrılacak Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak

16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 16:16:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Ankara'da NATO Zirvesi Öncesi Gözaltılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.