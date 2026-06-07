Ankara'da Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da Ödül Töreni Düzenlendi

07.06.2026 13:07
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AHİD, Ankara'nın gelişimine katkıda bulunan isimleri ödüllendirerek, kentin kültürünü vurguladı.

Ankara'nın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan isimleri onurlandırmak için Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneğince (AHİD) ödül töreni düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen AHİD 41. Yıl Ödül Töreni'nde konuşan Dernek Başkanı Hilmi Yaman, Ankara'nın sıradan bir şehir olmadığını, kentin taşla değil, mücadeleyle kurulduğunu söyledi.

Ankara'da Ahilik ruhunun izleri olduğunu belirten Yaman, "Ankaralılar Derneği olarak bu ruhu yaşatmayı, korumayı ve gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz. Sadece etkinlikler düzenleyen bir yapı olmak istemiyoruz. Sadece belirli günlerde bir araya gelen bir topluluk olmak istemiyoruz. Biz istiyoruz ki Ankara'nın vicdanı güçlü olsun, gençliği güçlü olsun, kültürü güçlü olsun, dayanışma ve ümit duygusu güçlü olsun." dedi.

Yaman, seğmen kültürünü yaşattıklarını, afet ve kriz anlarında da milletin yanında yer aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şehirler insanlarıyla, ahlakıyla, vicdanıyla, kültürleriyle kurulur. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Ankara yalnızca Türkiye'nin değil, bölgesinin de en güçlü kültür, eğitim, sağlık, diplomasi ve üretim merkezlerinden biri olacaktır. Çünkü Ankara'nın mayasında mücadele vardır, vefa vardır, devlet aklı vardır, üretim vardır, birlik ruhu vardır."

Ödül ve plaketlerin takdim edilmesinin ardından Seğmenler sahne aldı.

Ödül törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile siyaset, iş dünyası, sivil toplum ve bürokrasiden çok sayıda isim katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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