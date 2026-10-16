Ankara'da oksijen tüpü yüklü kamyon devrildi, kazada 3 kişi yaralandı

Ankara'da oksijen tüpü yüklü kamyon devrildi, kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Yenimahalle'de Cengiz Aytmatov Caddesi'ndeki kavşakta oksijen tüpü yüklü kamyonla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı; çarpışmada kamyon devrildi, otomobilin tavanı çöktü.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde oksijen tüpü yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Cengiz Aytmatov Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen oksijen tüpü yüklü 06 VG 379 plakalı kamyon ile 06 VKA 02 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, çarpışmanın etkisiyle kamyon devrilirken, otomobilin ise tavanı çöktü.
Kaynak: AA
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