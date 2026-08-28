Ankara'da Otluk Alanda Yangın Söndürüldü
Sincan'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.
Ankara'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik havadan ve karadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangında, bir arıcının kovanları da zarar gördü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Otluk Alanda Yangın Söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?