Ankara'da Otobüs Kazasında Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Otobüs Kazasında Asker Hayatını Kaybetti

Ankara\'da Otobüs Kazasında Asker Hayatını Kaybetti
24.06.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da otobüs çarpışmasında 20 yaşındaki asker Hamza Efe Doğan hayatını kaybetti.

ANKARA'da belediye otobüsü ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Hamza Efe Doğan (20), ikindi namazında Maltepe Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Büyükbakkalköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Doğan'ın, 3'üncü Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda askerlik görevini gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 2 ay önce Ankara'ya gelen Doğan'ın dün öğle saatlerinde hastaneye gittiği, tekrar birliğine dönerken kaldırımda otobüs çarptığı öğrenildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü ile Ö.K. idaresindeki 06 BG 0864 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazada ölen kişinin 3'üncü Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda askerlik görevini yapan Hamza Efe Doğan olduğu ortaya çıktı. 2 ay önce Ankara'ya gelen Doğan'ın dün öğle saatlerinde hastaneye gittiği, tekrar birliğine dönerken kaldırımda otobüs çarptığı öğrenildi.

MALTEPE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Hamza Efe Doğan için Maltepe Merkez Camii'nde ikindi namazında cenaze töreni düzenlendi. Törene, çok sayıda askeri personel, Hamza Efe Doğan'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Doğan, kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Büyükbakkalköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Hamza Efe, 3. Sayfa, Ankara, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Otobüs Kazasında Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Fransa’da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü Fransa'da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü
Donald Trump insafa geldi ABD’den İran’a izin Donald Trump insafa geldi! ABD'den İran'a izin
Krikodan düşen aracın altında kalan kaporta ustası yaralandı Krikodan düşen aracın altında kalan kaporta ustası yaralandı
Resmi teklif yapıldı Fenerbahçe’den istiyor Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den istiyor
TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
Salihli’de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama Salihli'de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama

19:09
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
18:34
Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı oldu
Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı oldu
17:57
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
17:48
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
17:41
İsrail’den ABD’ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
17:34
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret
İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
16:59
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 19:20:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Ankara'da Otobüs Kazasında Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.