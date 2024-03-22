Ankara\'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde VakıfBank'ın desteğiyle düzenlenen iftar programı

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği, VakıfBank'ın desteğiyle düzenlenen iftar programında siyaset, iş ve ekonomi dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Programda Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin AGİT Daimi Temsilcisi Hatun Demirer, VakıfBank International AG İcra Kurulu Başkanı Taner Ayhan ve birçok davetli yer aldı. Büyükelçi Ceyhun, iftar sofralarının dostlukları pekiştiren önemli toplantılar olduğunu belirterek, VakıfBank'a katkılarından dolayı teşekkür etti. İftar programında ayrıca tanınmış ekonomist Christian Helmenstein tarafından iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve geleceğe yönelik ortak çalışma imkanları ele alındı.