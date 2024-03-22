Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 06 BTR 772 plakalı otomobil ile 06 CYC 597 plakalı otomobil, Elmadağ ilçesi Lalabel Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını belirledi.
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