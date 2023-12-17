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Ankara'da Otomobil Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Otomobil Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ankara Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ankara\'da Otomobil Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı
17.12.2023 - 18:57,
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- Başkentte kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

ANKARA - Başkentte otoyolda bir kamyonla otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kuzey Ankara Çevreyolu üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 06 DC 663 plakalı kamyon ile 06 YVA 05 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yolda savrularak bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Gökçe itfaiyenin yardımı ile araçta sıkıştığı yerden çıkarılırken anne Pakize Gökçe olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer 2'si çocuk 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından tek şeride düşen Kuzey Ankara Çevreyolu, araçların çekicilere yüklenerek kaldırılmasının ardından polis uzun kuyruklar oluşan otoyolu trafiğe tekrar açtı.

Kaynak: AA
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Mehmet Gökçe, Ankara, Gökçe, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Otomobil Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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