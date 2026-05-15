Engelliler Haftası'nda Temsili Askerlik Yemini
Engelliler Haftası'nda Temsili Askerlik Yemini

Engelliler Haftası'nda Temsili Askerlik Yemini
15.05.2026 15:11
ANKARA'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik eğitimine alınan özel gereksinimli bireyler, askerlik yemini ederek terhis oldu. Nallıhan ilçesinde asker uğurlaması yapılan Efe Berke Ünal (21) da askerlik yemini etti.

İl Jandarma Komutanlığı'nda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelli vatandaşlar, 1 günlük temsili askerlik eğitimine alındı. Özel gereksinimli Efe Berke Ünal da dün eğitim gördüğü Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenin ardından bu sabah İl Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu. Ünal'a babası Alper Ünal, annesi Gülhan Ünal ve öğretmeni Derya Yalçın eşlik etti. Nizamiye girişinde büyük bir heyecan yaşayan Efe Berke Ünal, işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniformasını giyerek silah arkadaşlarına katıldı. Eğitim alanına çıkan Ünal, Türk bayrağı ve silaha el basarak yemin etti. Efe Berke, bir günlük temsili askerlik görevinin ardından terhis belgesini alarak Nallıhan'a döndü.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:25:08. #7.13#
