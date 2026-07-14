Ankara\'da Palet Yangını

Ankara Yenimahalle'de boş arazide yanan paletlere itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.

Yuvaköy Mahallesi'nde boş bir alandaki paletler, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, İvedik OSB, Batıkent, Yakacık, Çakırlar ve Sincan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrol altına aldığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.