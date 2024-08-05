Ankara'da plakasız otomobiliyle drift yapan sürücüye 47 bin 542 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Ankara'da plakasız otomobiliyle drift yapan sürücüye 47 bin 542 lira ceza kesildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasız bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Araç sahibine toplam 47 bin 542 lira para cezası ve sürücü belgesinin 2 ay iptali cezası uygulandı.

05.08.2024 18:48
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Ankara'da plakasız otomobiliyle drift yapan sürücüye 47 bin 542 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün plakasız bir aracın Çankaya ilçesi İncesu Caddesi'nde drift yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Çalışmalar sonucu araç, Türközü Mahallesi'nde bir iş yeri önünde tespit edildi.

Ekipler, otomobilin drift yapan araç olduğunu doğruladıktan sonra araç sahibi G.G. ile görüştü. G.G, olay sırasında plakaları takılı olmayan siyah renkli aracı kendisinin kullandığını söyledi.

G.G.'ye, tescilli aracı plakasız kullanmak, standart dışı süspansiyon sistemi kullanmak, sürücü belgesini yanında bulundurmamak, drift yapmak, muayenesiz trafiğe çıkmak ve sigortasız araç kullanmak maddelerinden toplam 47 bin 542 lira para ve sürücü belgesinin 2 ay iptali cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da plakasız otomobiliyle drift yapan sürücüye 47 bin 542 lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da plakasız otomobiliyle drift yapan sürücüye 47 bin 542 lira ceza kesildi - Son Dakika
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