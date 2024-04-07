Ankara Emniyet Müdürlüğü\'nden Polis Haftası Kupası Engel Atlama Yarışması

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, 10 Nisan Polis Haftası Kupası kapsamında Engel Atlama Binicilik Yarışması düzenlendi.
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ter döken atlı polisler, engel atlama parkurunda yarıştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis teşkilatının 179. yıldönümü adına verilen kupalar en iyi dereceyi elde eden yarışmacılara takdim edildi.
Çocuklarıyla alana gelen aileler yarışmaya yoğun ilgi gösterdi.
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Edirne'de yapılan operasyonda, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giren 2 tırda yapılan aramada 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 tır sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde boşanma aşamasında olan Uğur Yurtseven'in cinayetiyle ilgili aranan kayınpeder ve kayınbirader, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gazze Şeridi'nde altı aydır süren İsrail saldırıları devam ediyor. Şu ana kadar 33.000'den fazla Filistinli öldürüldü. Filistinlilere ait tesis ve binaların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı. Bölge halkı, uluslararası toplumdan İsrail'e baskı yapmasını istiyor. Hamas liderleri, ateşkes ve rehine-esir takası için Mısır'a gidecek. İsrail, tüm kara birliklerini çekti ancak Nahal tugayı hala Gazze'de kalacak.
Yerköy Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Fatih Arslan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, 17 gündem maddesi görüşülerek, encümen ve denetim komisyonu üyeleri seçildi. Başkan Arslan, yeni dönemde Yerköy'e önemli hizmetler getirmeyi hedeflediklerini belirtti ve meclis üyeleriyle uyum içerisinde çalışacaklarını ifade etti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan Bayramı süresince 'sarı civciv'lerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 10, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde ücretsiz olarak vatandaşların hizmetinde olacak.
Efe Hazretleri Vakfı, Ramazan ayında geleneksel iftar programlarını sürdürüyor. Pasinler ilçesinde bulunan mihmanhanede düzenlenen programlarda şehrin çeşitli kesimlerinden yüzlerce misafir ağırlanıyor. Son iftar programı Kadir Gecesi'nde gerçekleştirildi ve yaklaşık 300 kişi katıldı. Programda teravih namazının ardından Efe Hazretleri için yaklaşık 1500 hatim duası yapıldı ve Hz. Peygamber'in sakal-ı şerifi cemaatin ziyaretine açıldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Karaman FK, sahasında Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı. İbrahim Can'ın golüne karşılık Rıdvan'ın golüyle Fethiyespor beraberliği sağladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapacağız.
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