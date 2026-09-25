Ankara'da polis taklidiyle 750 bin TL'lik ziynet eşyası alan B.G.T. tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da polis taklidiyle 750 bin TL'lik ziynet eşyası alan B.G.T. tutuklandı

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Ankara\'da polis taklidiyle 750 bin TL\'lik ziynet eşyası alan B.G.T. tutuklandı
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Ankara'da A.Y.'yi telefonla arayan kişiler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp adına kredi çekilip altın alındığı yalanıyla evindeki 750 bin TL değerindeki ziynet eşyasını aldı. 22 Eylül'de polis operasyonuyla yakalanan B.G.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANKARA'da A.Y.'yi telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, adına kredi çekilip altın alındığı yalanıyla kandırarak evindeki 750 bin TL değerinde ziynet eşyası olan kasayı aldı. Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan B.G.T. tutuklandı.

Ankara'da A.Y.'yi telefonla arayan kişiler, adına kredi çekildiğini ve paranın altına çevrildiğini söyledi. Bu kişiler, evdeki altınların kontrol edileceği bahanesiyle ziynet eşyalarını istedi. B.G.T., A.Y.'nin evine giderek kasayı aldı, ardından taksiyle istasyona gidip trene bindi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.Y., polise haber verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, B.G.T.'nin ziynet eşyalarını kuyumcularda bozdurduğunu ve parayı kendi hesabına yatırdığını belirledi. 22 Eylül'de operasyon düzenleyen ekipler, B.G.T.'yi evinde yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
DolandırıcılıkGüvenlik3. SayfaGüncelAnkaraEylülPolisSuçSon Dakika

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