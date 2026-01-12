Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "Pergel" ile Çocukların Sosyal ve Duygusal Gelişimine Destek

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocukların sosyal ve duygusal gelişimine destek olmak amacıyla beşinci kez hayata geçirdiği Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı'nın (PERGEL) 2025 Güz Dönemi'ni tamamladı. 5'inci ve 6'ncı sınıf öğrencilerine yönelik projede, 14 oturumdan oluşan programın ardından sertifika töreni düzenlendi.

ABB Kişisel Gelişim Merkezi'nde 14 Kasım-30 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 14 oturumdan oluşan programın ardından öğrencilere sertifikaları törenle verildi. Kişisel Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törene, ABB yetkililerinin yanı sıra akademisyenler, uzmanlar, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başkent'te ilk kez ABB tarafından uygulandı

Sertifika töreninde konuşan ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kişisel Gelişim Merkezi İdarecisi Psikolojik Danışman Kübra Höyük, PERGEL'in Ankara'da ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulandığını belirterek, şunları söyledi:

"2024 yılından itibaren Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'mıza bağlı olan Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürlüğü'müzün Mamak ve Demetevler şubelerinde ikişer defa bu projeyi hayata geçirdik. 2025'in Güz Dönemi'nde de beşinci kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ankara'da Pozitif Ergen Gelişim Müdahale Programı'nın ilk uygulayıcısı olduk. Toplamda 150 çocuk ve velimize ulaştık. Aynı kararlılıkla çocuklarımızın öz güven, öz farkındalık ve sosyal becerilerini geliştirmek adına bu tarz faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz."

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürü Sevgi Karabulut da programın koruyucu ve önleyici yönüne dikkati çekerek, "PERGEL, ön ergenlik dönemindeki çocuklarımızı pozitif anlamda destekleyici, aynı zamanda süreçte olabilecek sorunlarla baş etme becerilerini destekleyici, koruyucu, önleyici bir program. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çocukları ve aileleri desteklediğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Proje ile çocukların öz değer ve öz saygı, pozitif düşünme, empati, çatışma çözme gibi hem bireysel hem de ilişkisel yaşam becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Program kapsamında erken ergenlik dönemindeki çocukların psikolojik esenliklerinin artırılması ve kendine, çevresine karşı olumlu, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ankara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan PERGEL, alanında uzman psikologlar ve psikolojik danışmanlar tarafından uygulanıyor. ABB tarafından 2024 yılından bu yana düzenli olarak yürütülen programdan bugüne kadar toplam 150 çocuk ve velisi faydalandı.

Öğrenci ve velilerden teşekkür

Programa katılan öğrenciler ve veliler ise programa ilişkin düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Beren Kütük: "Burada akran zorbalığını öğrendik. Akran zorbalığına karşı yapmamız gerekenleri öğrendik. Sonrasında altın ilkelerimiz vardı. Hem okul hayatımızda hem de günlük yaşamımızda kullanabileceğimiz bilgiler öğrendik. Çok güzeldi, çok eğlenceli vakit geçirdim."

-Zeynep Karipar: "Proje çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen bir projeydi. Güzel kazanımlar edindiklerini düşünüyorum. İleriki hayatlarında karşılaştıkları problemlerde de eminim bu edindikleri kazanımlara göre daha güzel sonuçlar elde ederiz. Ben herkese teşekkür ediyorum."