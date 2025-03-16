Ankara'da Ramazan Özel Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) BELMEK kursiyerleri ve usta öğreticiler tarafından hazırlanan "Ramazan Özel Sergisi", ABB'nin Zafer Çarşısı Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Tezhip, çini, ebru, minyatür, hat ve kat-ı gibi el sanatları eserlerinden oluşan sergi, 28 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ramazan Özel Sergisi", Zafer Çarşısı Sergi Salonu'nda emeği geçen sanatçılar ve katılımcıların alkışları eşliğinde açıldı. BELMEK kursiyerleri ve usta öğreticiler tarafından hazırlanan tezhip, çini, ebru, minyatür, hat ve kat-ı sanatlarının en güzel örneklerini Başkentlilerle buluşturan sergi, 28 Mart 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Ramazan ayının huzur, bereket ve manevi derinliğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bu sergi, sadece geleneksel sanatların birer eser olarak sergilendiği bir alan değil, aynı zamanda kültürel mirasımızın, sabrın, emeğin ve estetik anlayışımızın bir yansımasıdır. Her bir eser, sanatçıların ruhunu, inancını ve ustalığını taşıyor. Hat sanatındaki zarif harfler, ebru sanatındaki suyun dansı, tezhipteki ince detaylar ve çinideki derin anlamlar, hepsi bize bu toprakların ruhunu yansıtıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak herkese kültürle, sanatla, paylaşma ve dayanışma ruhuyla dolu dolu yaşayacakları bir ramazan ayı diliyorum."