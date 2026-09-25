Ankara'da ROKETSAN Yapay Zeka Hackathonu düzenledi, 72 genç 2 gün proje geliştirecek - Son Dakika
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Ankara'da ROKETSAN Yapay Zeka Hackathonu düzenledi, 72 genç 2 gün proje geliştirecek

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Ankara\'da ROKETSAN Yapay Zeka Hackathonu düzenledi, 72 genç 2 gün proje geliştirecek
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ROKETSAN'ın Ankara'da bir otelde düzenlediği Yapay Zeka Hackathonu'nda 72 genç, 25-27 Eylül'de 48 saat boyunca yapay zeka projesi geliştirecek. Katılımcılara teorik eğitim, paneller, workshoplar ve çevrimiçi eğitimler verilecek.

ROKETSAN tarafından düzenlenen 'Yapay Zeka Hackathonu' etkinliğinde 72 genç, 48 saat boyunca yapay zeka alanında proje geliştirecek.

Ankara'da otelde gerçekleştirilen ROKETSAN Yapay Zeka Hackathonu açılış törenine ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Anıl Ünal, ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, öğrenciler ve yapay zeka alanında deneyimli profesyoneller katıldı. 25-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, teorik eğitim, paneller, workshoplar ve çevrimiçi eğitimler verilecek. Ayrıca 72 genç 2 gün boyunca yapay zeka alanında proje geliştirecek.

ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Anıl Ünal, dünyanın çok hızlı ve radikal dönüşüm dönemlerinden birinden geçtiğini ifade ederek, "Teknoloji küresel güç dengelerini, güvenlik doktrinlerini ve ulusal savunma stratejilerini de temelden şekillendiriyor. Elbette bu dönüşüm savunma teknolojilerin nedeninden etkiliyor. Günümüzde savunma sanayi sadece fiziksel güç ve dolanım üstünlüğüyle değil, veri işleme hızı, otonom karar verme kabiliyeti ve yapay zekanın sağladığı stratejik akılla tanımlanıyor" dedi.

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit de geleceğin savunma sanayisini daha hızlı roketlerin, daha akıllı sistemlerin veya daha güçlü platformların belirlemeyeceğini belirterek, "Geleceği veri anlamında öğrenebilen, karar verebilen ve insanın kabiliyetini katlayabilen sistemler belirleyecek. ve bu dönüşümün merkezinde yapay zeka var. Yapay zeka bir teknoloji değil, yeni bir çağın altyapısıdır. Yapay zeka bugün hayatımızın pek çok alanında dönüşüm yaratıyor. Ancak savunma sanayi açısından baktığımızda yapay zekanın anlamı çok daha büyük. Çünkü savunma sanayinde saniyeler önemlidir. Doğru kararlar önemlidir. Güvenilirlik önemlidir. Öngörü önemlidir. ve en önemlisi insanın karar verme ve harekete geçme kabiliyetini teknolojiyle ileriye taşımak önemlidir. Biz yapay zekayı tasarım sürecimizden üretime, test ve doğrulamadan lojistiğe, karar destek sistemlerimizden geleceğin savunma sistemlerine kadar bütün değer zincirimizi dönüştürebilecek stratejik bir kabiliyet olarak görüyoruz. Bugün dünyada teknoloji yarışının kuralları yeniden yazılıyor. Bu yarışta yalnızca teknolojiyi kullanan ülkeler değil, teknolojiyi geliştiren, kendi algoritmalarını üreten, kendi verisini yöneten ve kendi yapay zeka yetkinliğine oluşan ülkeler sistemin sahip olacak. Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefi açısından bunun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
TeknolojiRoketsanAnkaraEğitimGüncelSon Dakika

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