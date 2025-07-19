Ankara'da Sağanak ve Fırtına: 1402 Noktaya Müdahale

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle 1402 noktaya müdahale edildi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İşletmesi (ASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan sağanağın en çok Keçiören, Pursaklar ve Altındağ ilçelerinde su taşkınlarına neden olduğu belirtildi.

En yüksek yağış miktarı 47 kilogram ile Keçiören Bölge İstasyonu'nda ölçülürken, Pursaklar'da 36,8, Altındağ Gençlik Parkı'nda ise 29,3 kilogram yağış kaydedildi.

Su taşkınlarının ise en çok Dutluk, Kamil Ocak Mahallesi İzcibaşı Sokak, Bağlarbaşı Mahallesi 431. Sokak, Adnan Menderes Mahallesi 1071. Sokak, Etlik Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi Kiraz Sokak, Karargahtepe Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"153 Çağrı Merkezi'ne 19.00 - 21.30 saatleri arasında 299 yağış kaynaklı ihbar ulaştı. Bunlardan 6'sı istinat duvarı yıkılmasıydı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle 17 ağaç devrildi. ASKİ, AKOM, 153 ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden gelen 589 ihbara anında müdahale etti. Ekiplerin sahadaki çalışmaları halen devam ediyor. Ankara genelinde toplam 1402 noktaya müdahale edildi."