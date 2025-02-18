Ankara\'da Sahte İçki Krizi: 59 Ölü

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(ANKARA) - Ankara'da, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi. Yoğun bakımlarda ise 35 kişinin tedavisi devam ediyor. Ayrıca operasyonlar kapsamında 28 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretim ve satışı ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, tutuklu sayısı 28'e yükseldi, 30 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

Öte yandan sahte içki kullanımı dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi. 35 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.