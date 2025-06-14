Ankara'da Sanat Eğitimi: SanAtölye Projesi Başkentlilere Kapılarını Açtı

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, sanata ve sanatçıya desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye'nin Beytepe Mahallesi'nde atıl halde bulunan alanı yeniden düzenleyerek hizmete açtığı SanAtölye'de, üç ana branşta ücretsiz sanat eğitimleri veriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sanatı ve sanatçıyı destekleme projelerinden biri olan SanAtölye, Başkentlilerin yoğun ilgisiyle hizmetlerine devam ediyor. Sanatı, halkla buluşturan "Sanat Büyükşehir'de SanAtölye'de yapılır" sloganı ile Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi'nde hizmet veren SanAtölye'de, karakalemden pastel boyaya, akrilik ve yağlı boya tekniklerinden rölyefe kadar birçok sanat dalında eğitimler veriliyor. Ayrıca ebru, seramik ve çiçek yapımı gibi çeşitli atölye çalışmalarıyla sanatseverlerin yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri ortamlar oluşturuluyor. 200'den fazla kayıtlı üyesiyle faaliyetlerini sürdüren SanAtölye'ye kayıt bilgi formu doldurularak ücretsiz bir şekilde üye olunabiliyor.

"Bu imkanları bize sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz"

SanAtölye'de eğitimlere katılan kursiyerler memnuniyetlerini şu şekilde dile getiriyor:

- Gülşen İşbilir (Diksiyon Kursiyeri): "Ortam çok güzel, çok keyifli. Öğretmenimiz çok keyifli. Çok mutluyuz, aile gibi bir ortamımız var. Büyükşehir Belediyesinin bize kattığı bu fırsat ve bu imkanlardan dolayı çok minnettarız kendilerine. Kursların, kadınlar için, özellikle ev kadınları ve emekliler için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çok mutluyuz."

-Arzu Kılıçarslan (Rölyef Kursiyeri): "Ben rölyef kursundayım. Çok güzel üç boyutlu resimler yapıyoruz. 5 yıldır bu işi yapıyorum zaten. Belediyenin açtığı bu kurstan da gerçekten çok memnunuz. Hem aile ortamı var, hem dost, arkadaş. Her şey çok güzel. Hocalarımızdan çok memnunuz. Bu imkanları bize sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz."

-Figen Güneş Doğan (Resim Kursiyeri): "Resim dersine katılıyorum. Pastel ve kuru boya çalışmalarla başladık. Sonra akrilik çalışmalar yaptık. Çok faydalı oldu. Benim resim geçmişim çok fazla yoktu. Bir kurs almıştım önceden ama Belediyenin hiç böyle güzel bir kursu olduğunu bilmiyordum. Böyle değerli hocaları burada bulabileceğimizi de bilmiyorduk. Çok güzel. Bina da çok güzel, yüksek tavan, yepyeni, camekanlı. İnsanın buraya gelesi geliyor. Böyle bir imkanı bize verdiği için çok teşekkür ediyoruz."