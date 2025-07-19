Ankara\'da Sel Felaketi: Evler Su İçinde

Ankara'da dün etkili olan sağanağın ardından, günün ağarmasıyla vatandaşlar su basan evlerinde temizlik çalışmalarına başladı.

Başkentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Sokaktaki araçlar da yağış nedeniyle hasar gördü.

Günün ağarmasıyla vatandaşlar ev ve iş yerlerini temizlerken, cadde ve sokaklarda vidanjörlerle suyun tahliyesi yapıldı. Anavatan Caddesi'nde ise rögar kapağından suların hala taştığı görüldü.

1071. Sokak'taki Yiğit Apartmanı'nda yaşayan Wadullah Nasır, sağanağın şiddetlenmesinin ardından evinin camının patladığını, içeriye su dolduğunu ve çocuklarını alarak dışarı çıktığını söyledi.

Bir eczanede tercüman olarak çalışan 3 çocuk babası Nasır, evden çıkar çıkmaz dairenin tamamen suyla dolduğunu belirterek, "Ortalık perişan oldu. Evimin duvarı yıkıldı. Buzdolabı dahil her şey berbat oldu, yağmur mahvetti." dedi.

Bir yakınının düğünü için hazırlık yaptıklarını anlatan Nasır, "Çocuklarım kıyafetlerini hazırlamışlardı. Evin içi su dolmaya başlayınca çocuklar kıyafetleri de almak istediler. 'Bırak kızım, kıyafetin zamanı değil. Canımızı kurtaralım.' dedim. 'Baba kıyafetleri alalım, düğüne gideriz.' dedi. Ellerinden tuttum, dışarı çıktık." ifadesini kullandı.

Evini su basan Fatma Sevinç de sel suyunun evinin duvarlarını yıktığını, kapıları açamadığını söyledi. Evinin yarısına kadar su dolduğunu belirten Sevinç, her yıl aynı sorunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Buradaki çaresiz insanların sesini duysunlar"

Özyurt Caddesi'ndeki Ümit Apartmanı'nda da bazı evler su altında kaldı.

Burada yaşayan Perihan Kara, her yağmurda aynı sorunla karşılaştıklarını belirterek yetkililerden çözüm istedi. Kara, "Çok mağdur oluyoruz, korkuyoruz. Çocuklarımız rezil halde. Canımızı ancak kurtarabiliyoruz. Herkes sesimizi duysun, bayramda torunlarımız geliyor, 'Neden bu evde yaşıyorsunuz?' diyorlar. Elimizden tutsunlar. Buradaki çaresiz insanların sesini duysunlar. Canlar gidince bize gelmeyin, biz yaşıyorken gelin. Binalarımıza kentsel dönüşüm verilsin." şeklinde konuştu.

Perihan Kara, geçen yıl meydana gelen su baskınında zarar gören evi için alçı ve fayans aldığını, daha yaptıramadan tekrar felaket yaşadıklarını ifade etti.

Aynı binada yaşayan Mehmet Özkan ise, "Geçen yılki su baskının tahribatını onaramadan aynı durumu tekrar yaşadık. Aradan bir yıl geçti, aynı manzarayı tekrar yaşıyoruz." dedi.

Özkan, 15 yılı aşkın süredir burada yaşadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Son 15 yıl içerisinde en az 6-7 defa aynı durumu yaşadık. Artık buranın yaşanacak hali kalmadı. Yetkililer mutlaka önlem almalı. Geçen yıl yaşanan afette ölümden kıl payı kurtulan insanlar oldu. Son anda kurtarıldık. Büyük felaketler yaşanabilir. Artık tedbir alınmalı. Kentsel dönüşüm mü olacak, başka şeyler mi, yoksa kanalizasyon mu genişletilecek. Mutlaka önlem alınmalı tehlike çok büyük."