Güncel

Eşini ve eşinin arkadaşını bıçakladıktan sonra intihar etti

Tahkim Kurulu\'ndan Göztepe maçında saldırıya uğrayan Ali Koç ile ilgili sürpriz karar

Henüz 22 yaşındaydı! Cenazesini teslim alırken daha fazla dayanamadı

Ankara'da 200 dönümlük tarım alanını sel suları vurdu

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde sulu tarım yapılan yaklaşık 200 dönümlük ekili alanı sel suları vurdu.

Ankara'nın Haymana ilçesindeki Sinanlı Mahallesinde aniden bastıran sağanak yağış dağlardan gelen sel sularıyla birleşerek, sulu tarım yapılan 200 dönümlük alandaki ekinleri ve tarlararı kullanılamaz hale getirdi. Tarlalarda bulunan su motorlarıyla su boruları ve sulama ekipmanlarını götüren sel suları arkasında tarlalarda kum ve taşlar bırakarak tarlaları kullanılamaz hale getirdi.