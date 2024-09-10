Ankara'da Simit Fiyatı 15 Liraya Çıktı - Son Dakika
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Ankara'da Simit Fiyatı 15 Liraya Çıktı

Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, simit fiyatlarının 15 liraya çıkarılmasıyla ilgili zam tartışmalarını değerlendirdi.

10.09.2024 13:39
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ZEYNEP BOZUKLU

(ANKARA) - Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, simit fiyatlarının 15 liraya çıkarılmasıyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede; "Her gün her şeye zam gelirken simit fiyatlarını sabitlemek akıl, mantık işi midir" dedi.

Ankara'da simit fiyatı 15 liraya çıkarıldı. Simide yapılan zamla ilgili değerlendirmede bulunan Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, şunları söyledi:

"Ocak ayında zam kararı alınmıştı ancak bu zam iptal edildi. Biz de bununla ilgili Danıştay'a dava açtık. 8 aydır bu süreci bekliyoruz. Bu süreçte kapanan bir sürü esnaf dükkanını kapattı. Doğal gaza, elektriğe, ham maddeye, işçiye her gün zam gelirken bizim simidimizi sabitlemek akıl, mantık işi midir?"

Kaynak: ANKA

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