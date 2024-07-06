Ankara'da SMA hastası çocuğun tedavisi için futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da SMA hastası çocuğun tedavisi için futbol turnuvası düzenlendi

Ankara'nın Haymana ilçesinde SMA Tip-1 hastası olan 16 aylık Aysima Durmuş'un tedavi masraflarını karşılamak amacıyla futbol turnuvası düzenlendi. Haymana Kaymakamlığı ve Haymana Belediyesi iş birliğiyle organize edilen turnuvaya 28 takım katıldı. Turnuva boyunca Aysima'nın tedavisine destek için bağış toplanması hedefleniyor.

06.07.2024 12:43
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Ankara'nın Haymana ilçesinde SMA Tip-1 hastası 16 aylık Aysima Durmuş'un tedavisine destek olmak amacıyla futbol turnuvası düzenlendi.

Haymana Kaymakamlığı ve Haymana Belediyesi iş birliğinde Aysima'nın tedavi masraflarının karşılanabilmesi için başlatılan kampanyaya destek olmak amacıyla organize edilen mahalleler arası futbol turnuvasına 28 takım katıldı.

Turnuvada takımlardan alınan katılım ücreti, Aysima'nın tedavisi için başlatılan kampanyaya aktarıldı.

Turnuva boyunca tribünlere kurulacak stantlarla da Aysima'nın tedavisine destek için bağış toplanması hedefleniyor.

Turnuvanın ilk maçı, Yenice Gözgöz ve Yurtbeyli FK takımları arasında oynandı. Turnuvanın açılışına Aysima ile ailesi de katıldı.

Aysima'nın babası Ahmet Durmuş, turnuvayı düzenleyenlere ve mahalle takımlarına teşekkür ederek, "Aysima bebeğimizin sesini duyurmamız adına çok büyük destek. Şu ana kadar tedavisi için gerekli olan miktarın yüzde 13'lük kısmını toplayabildik." dedi.

Turnuva, Kaymakam Osman Sak ve Belediye Başkanı Levent Koç tarafından yapılan başlama vuruşuyla başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da SMA hastası çocuğun tedavisi için futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da SMA hastası çocuğun tedavisi için futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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