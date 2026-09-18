Ankara'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 44 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 44 şüpheli tutuklandı

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 69 şüpheliden 44'ü tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen 58 şüpheliden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, adli kontrol tedbiri uygulanan toplam şüpheli sayısı 25 oldu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 69 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, kamuoyunda "yeni nesil suç örgütleri" olarak adlandırılan yapılanmalara yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takipler neticesinde söz konusu yapılarla irtibatlı olduğu belirlenen 105 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma kapsamındaki kişilerden 14'ünün başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 1 şüphelinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine Başsavcılık tarafından geriye kalan 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 69 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 58'i ise tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen 58 şüpheliden 44'ü tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece, adli kontrol tedbiri uygulanan toplam şüpheli sayısı 25 oldu.

Kaynak: AA
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