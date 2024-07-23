Ankara'da Stajyer Öğrenci Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Stajyer Öğrenci Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan bir inşaatta stajyer olarak çalışan 15 yaşındaki öğrenci, inşaatın 6. katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ancak müdahaleye rağmen genç kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.07.2024 16:01
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşen stajyer öğrenci hayatını kaybetti.

Kurbantepe Caddesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir inşaatta stajyer olarak bulunan Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi A.K. (15), 6'ncı kattan asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansa Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldıran A.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.????????????????????????????

Kaynak: AA

İtfaiye, Ankara, Çubuk, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Stajyer Öğrenci Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Stajyer Öğrenci Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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