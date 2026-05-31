Ankara\'da Su Kesintisi Giderildi

31.05.2026 17:47
P10 Pompa İstasyonu'ndaki elektrik arızası nedeniyle yaşanan su kesintisi ASKİ tarafından giderildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), P10 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşandığını, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla arızanın giderildiğini bildirdi.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, Altındağ'daki P10 Pompa İstasyonu'nda şehir şebekesindeki gerilim dalgalanmasına bağlı meydana gelen elektrik arızası nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, kesintiden Mamak ilçesinde Bostancık, Ekin, Başak, Altıağaç, Karaağaç, Hüseyin Gazi, Harman, Bahçeleriçi, Gülveren, Hürel, Şafaktepe, Mehtap, Dostlar, Tepecik, Derbent, Araplar, Büyük Kayaş, Köstence, Üreğil, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Durali Alıç, Yeşilbayır, Şahap Gürler, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kusunlar, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Ortaköy, Lalahan İstasyon, Lalahan Karşıyaka, Küçükkayaş, Çağlayan, Tuzluçayır ve Misket, Altındağ ilçesinde ise Gültepe, Örnek, Kale, Başpınar, Karapürçek, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Beşikkaya, Battalgazi, Ulubey, Tatlar ve Kavaklı mahallelerinin etkilendiği aktarıldı.

ASKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, P10 Pompa İstasyonu'nda yaşanan hasarın giderildiği; yaklaşık 600 metre enerji iletim hattının yenilendiği bildirilen açıklamada, "Kesintiden etkilenen bölgelere su 31 Mayıs 2026 tarihinde 14.45 itibarıyla yeniden verildi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mert, arızanın ASKİ'den kaynaklanmadığını belirterek, "Dün elektriğin öğleden sonra 3-4 defa gidip gelmesi, bizim buradaki pompa istasyonumuzun tamamen kablolarının patlamasına sebebiyet verdi. 600 metre kablonun yer altı olması, arızanın tespiti, trafonun tespiti bir zaman aldı ve geceden beri hiç uyumadan devam ediyoruz. ASKİ Genel Müdürlüğünden kaynaklı bir olay değil bu, dışarıdan gelen enerji gelip gitmelerinden kaynaklı. Büyük bir arızaya sebebiyet verdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

