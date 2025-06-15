Ankara'da Su Tasarrufu İçin Yeni İndirim ve Kademeli Tarifeler Uygulanacak - Son Dakika
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Ankara'da Su Tasarrufu İçin Yeni İndirim ve Kademeli Tarifeler Uygulanacak

15.06.2025 14:51  Güncelleme: 14:52
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufunu teşvik etmek amacıyla 10 metreküpe kadar su tüketen abonelere yüzde 10 indirim uygulayacak. Aşırı su tüketimi için ise kademeli olarak daha yüksek tarifeler devreye girecek.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), su tasarrufunu teşvik etmek için 10 metreküpe kadar su tüketen abonelere yüzde 10 indirim, aşırı ve savurgan tüketimlerin önüne geçmek amacıyla 30 metreküp ve üzeri su kullanan abonelere de kademeli olarak daha yüksek tarife uygulanacağını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, yeterli yağış alınamaması nedeniyle barajlardaki su seviyesinin hızla düştüğü, su kesintisinin yaşanmaması için herkesin tasarrufa yönelmesi gerektiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin, tasarrufu teşvik etmek amacıyla yeni bir indirim kararını hayata geçirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yüzden hem tasarrufu teşvik etmek hem de adil bir kullanım sağlamak için kademeli su tarifesi uyguluyoruz.

0-10 metreküp su kullanan 1 milyon 15 bin konut abonelerimize yüzde 10 indirim uyguluyoruz. Bugün Ankara'da her 10 evden 6'sı bu aralıkta su tüketiyor. Yani yüzde 61'i aylık 0-10 metre küp aralığında su tüketimi gerçekleştiriyor. 10-15 metreküp aralığında su kullanan 386 bin abonemiz için ekstra bir ücret yansıtılmayacak. Bu grup toplam abonelerin yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturuyor. Bu gruptaki vatandaşlarımızın da tasarrufa yönelerek indirimli kademeden faydalanmasını hedefliyoruz.

Ancak en dikkat çekici grup, toplam abonelerin sadece yüzde 16'sı, yani 263 bin abonemiz, 15 metreküpün üzerinde su tüketiyor. Ama bu küçük grup, Ankara'nın suyunun yüzde 40'ını tüketiyor. Dahası, sadece yüzde 1,8'lik bir kesim, yani 30 metreküp üzeri kullananlar, toplam suyun yüzde 13'ünü harcıyor. Bu tablo bize gösteriyor ki az sayıdaki yüksek tüketici, suyun çok büyük bir kısmını kullanıyor.

Ticari kullanım içeren, havuz doldurma, araba yıkama, tarla sulama gibi, aşırı ve savurgan tüketimlerin önüne geçmek amacıyla, 30 metreküp ve üzeri su kullanan abonelere kademeli olarak daha yüksek fiyat tarifesi uygulanacak. Böylece adil, sorumlu ve sürdürülebilir bir su kullanımı sağlanacak. Amacımız, bu aşırı tüketimi azaltmak, adil ve sürdürülebilir bir kullanım alışkanlığı yaratmak. Eğer Ankara yeterli yağışı alır ve barajlarımız dolarsa, elbette eski tarifeye dönülecek."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Su Tasarrufu İçin Yeni İndirim ve Kademeli Tarifeler Uygulanacak - Son Dakika

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