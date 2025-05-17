Ankara\'da Süt Ürünlerine Denetim

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da 39 süt ve süt ürünleri işletmesine yönelik eş zamanlı denetimde 40 ton ürünün satışının engellendiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimi en büyük önceliğimiz. Ankara'daki toptancılar sitesinde, süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye eş zamanlı denetim gerçekleştirdik. Denetimlerde tüketici sağlığını tehlikeye düşüren durumlar, taklit ve tağşiş hususlarının araştırılmasının yanı sıra, ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Etiket bilgisi eksikliği-yanlışlığı, izlenebilirliğin sağlanamaması, bozulmuş-küflenmiş ürünlerin satışa sunulması, uygunsuz depolama koşulları gibi nedenlerle 40 ton ürünün satışı önlendi. Kanuna aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere toplam 40 adet yasal işlem uygulandı" ifadelerini kullandı.

Denetimlerle, tüketicinin güvenilir gıdaya erişim hakkı korunurken, kurallara uyan işletmelerin de yanında yer aldıklarını vurgulayan Yumaklı, "Bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıda için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.