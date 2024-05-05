Pursaklar'da taksi durağına silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Pursaklar'da taksi durağına silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Pursaklar\'da taksi durağına silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir taksi durağına silahla ateş eden şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Şüpheli, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı.

05.05.2024 16:45
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde taksi durağına silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2 Mayıs'ta bir taksi durağına silahla ateş ettiği belirlenen şüpheli R.Y, Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çubuk'ta gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

R.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

Pursaklar, Ankara, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pursaklar'da taksi durağına silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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