Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kent Genelindeki Taksi Duraklarını Yenilemeye Devam Ediyor

24.01.2026 12:53  Güncelleme: 13:44
Ankara Büyükşehir Belediyesi, eskiyen taksi duraklarını modern ve kullanışlı hale getirmek için yenileme çalışmalarına devam ediyor. 2019'dan bu yana 87 taksi durağı yenilendi ve yeni duraklar esnafa daha iyi bir çalışma ortamı sağlıyor.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda, eskiyen ya da kullanılamayacak durumda olan taksi duraklarını, yenilemeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 60, 45 ve 30 metrekare alanlardan oluşan, elektrik, su, internet, doğal gaz, mutfak alanı, oturma alanı ile teras gibi olanakları bulunan taksi durakları, esnafın kullanımına kazandırılıyor. 2019 yılından bugüne kadar kent genelindeki 87 adet taksi durağı yenilendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, kentteki taksi duraklarını daha kullanışlı ve modern bir hale getirmek için başladığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. İyileştirme ve konfor sağlama çalışmaları kapsamında 2019 yılından bugüne kadar 87 adet taksi durağının yenileme çalışması tamamlanarak anahtar teslimi yapıldı. Semte, konuma, taksi yoğunluğuna göre ve gelen talepler doğrultusunda değişiklik gösteren taksi durakları 60, 45 ve 30 metrekare olmak üzere 3 tip olarak tasarlandı. İçerisinde dinlenme alanı, mutfak ve lavaboların da yer aldığı yeni duraklar, taksici esnafına ev ortamında çalışma olanağı sunuyor. Klimalı ve kaloriferli modern taksi durakları, esnafın hayatını kolaylaştıracak şekilde dizayn ediliyor.

"Yenileme çalışmalarımız Ankara genelinde devam ediyor"

Kent estetiğine katkı sağlanmasının yanı sıra taksici esnafının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve Ankaralılara daha kaliteli hizmet sunulmasını amaçladıklarını belirten ABB Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kentsel Tasarım Şube Müdürü Arzu Bora, "2019 yılından bu yana üç farklı tipte tasarlanan 87 adet taksi durağının yapımını tamamlayarak hizmete sunduk. Ekonomik ömrünü tamamlayan eski durakların yerine yaptığımız konum ve yoğunluk kriterleri doğrultusunda farklı büyüklüklerdeki bu yeni yapılarda; oturma alanı, mutfak, lavabo ve teras gibi birimler de yer alıyor. Gelen talepler doğrultusunda yapım ve yenileme çalışmalarımız Ankara genelinde devam ediyor" diye konuştu.

Taksi duraklarında yapılan yeniliklere dair memnuniyetlerini dile getiren taksici esnafı ise şunları söyledi:

-İsmail Demiröz (Gimat Taksi Durağı Başkanı): "Daha önce konteynerle idare ediyorduk. Şu anda başkanımızın ve belediye çalışanlarımızın yardımıyla yapılmış olan doğal gazımız, internetlerimiz, telefon hatlarımız ve trafikte çalışan şoförlerimizin enerjisini yükseltecek kabiliyette duraklarda, çalışanlarımız buraya geldiğinde dinlenip, istirahat edip çaylarını içtikten sonra trafikte daha stressiz oluyor, daha güzel hizmet veriyorlar. Mansur Başkan'ımıza teşekkür ediyoruz. Yenilemeler bizi çok motive etti. Görsel açıdan da, yaşama açısından da çok iyi hale geldik. Daha önce elektrik, su açısından da zorluk yaşıyorduk. Şu an bütün eksikliklerimiz giderilmiş durumda."

-Vedat Muratoğlu (Keçiören Taksi Durağı Başkanı): "Önceden lavabomuz yoktu, kaloriferimiz yoktu, doğal gazımız yoktu, hepsiyle birlikte çok güzel şeyler oldu Mansur Başkan'ımız sayesinde. Ne kadar güzel hizmet aldıysak, aynı şekilde de güzel hizmet vermeye çalışıyoruz, bütün çalışanlarımızla birlikte."

-Hasan Ayan (Keçiören Taksi çalışanı): "Konfor olarak gayet güzel, görsel olarak da güzel, hitap olarak da güzel."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

