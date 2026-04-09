Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Başkentli Çocuklara "Tarım Gönüllüsü Çocuklar Eğitim Programı"

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocukların tarım alanında farkındalık kazanması ve doğaya karşı sorumluluk bilincinde olmaları amacıyla "Tarım Gönüllüsü Çocuklar Eğitim Programı" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Tarım Gönüllüsü Çocuklar Eğitim Programı" aracılığıyla Başkentli minikler, doğal yaşam döngüsü üzerine farkındalık kazandı. Kuşcağız Çocuk Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda minikler; video gösterimleri, uygulamalı etkinlikler ve eğlenceli atölye çalışmalarıyla tarımın gücünü, kırsal kalkınmanın değerini ve üretimin önemini keşfetti. Eğitimlerde yalnızca bilgi aktarımı değil; çocukların doğayla empati kurmaları, üretime saygı duymaları ve tüketim alışkanlıklarını sorgulamaları hedeflendi.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Araştırma, Geliştirme ve Üretim Şube Müdürlüğü Tarımsal Projeler Şefi İrem Ermiş, miniklere doğayı ve tarımı sevdiren eğitim modelinin yaz-kış devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak yürüttüğümüz 'Tarım Gönüllüsü Çocuklar' programı, çocukları doğa ve tarım farkındalığı kazandıran önemli bir eğitim modeli. Bu programları daha önce yaz dönemi boyunca gerçekleştiriyorduk, bu sene bir yaklaşım farklılığına gittik, kış dönemi boyunca da programımızı gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız daha çok çocuğa ulaşmak ve daha çok çocuğu tarım eğitimi ile buluşturmak. Bu etkinliklerde, çocuklarımızın toprakla bağ kurmalarını, gıda üretim süreçlerini öğrenmelerini ve doğaya karşı sorumluluk geliştirmelerini sağlıyoruz. Bizler, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal hizmetlerde tarımı ele alırken sadece üretim değil; eğitim, bilinç ve bir gelecek yatırımı olarak görüyoruz."

Kuşcağız Çocuk Etkinlik Merkezi İdarecisi Emel Topal ise etkinliğin temasında arının üretkenliğine vurgu yapıldığını belirterek, "Bugün, çocuklarımız arıların doğadaki önemini keşfetme fırsatı buldular. Onların merakı ve heyecanı bizler için çok kıymetli. Bu tür etkinlikler, doğayı seven, koruyan yeni nesiller yetişmesine önemli katkı sağlıyor" dedi.