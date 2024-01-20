Ankara\'da 4 patenli çocuklar otobüse tutunarak tehlikeli yolculuk yaptı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki bir otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen 4 patenli çocuk, kendileri ve trafikteki araçlar için tehlike yarattı.

Eti Mahallesi, GMK Bulvarı'nda patenli 4 çocuk, seyir halindeki bir otobüsün arka kısmına tutundu.

İşlek caddelerde ilerlemesine rağmen yaklaşık 5 kilometre boyunca otobüse tutunarak gitmeyi sürdüren çocuklara sürücüler uyarıda bulundu.

Çocukların tehlikeli yolculuğu, sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.