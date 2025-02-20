Ankara\'da TIR\'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, yol kenarında duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Çevreyolu Eryaman çıkışında meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 34 SY 3769 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında duran TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde sıkışan sürücü Y.K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Y.K.'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.