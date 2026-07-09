Ankara'da TKP Üyelerine Operasyon



Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyelerinin, 5 Temmuz'da 36. NATO Zirvesi'ne karşı Kızılay'da yaptığı yürüyüşte 139 kişi gözaltına alınmış, sağlık sorunları nedeniyle 5 kişi serbest bırakılmış, üç parti avukatı da emniyetteki işlemlerinin ardından dün salıverilmişti.



Dört gündür gözaltında bulunan 131 parti üyesi de bugün sabah emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, 131 kişiden 118'inin serbest bırakılmasına, 13 TKP üyesinin ise tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verdi.