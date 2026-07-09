Ankara'da TKP Üyelerine Operasyon

(ANKARA) - Ankara'da NATO Zirvesi'ne karşı düzenlenen yürüyüşte gözaltına alınan TKP üyelerinden 118 kişinin serbest bırakılmasına, 13 parti üyesinin ise tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verildi.
Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyelerinin, 5 Temmuz'da 36. NATO Zirvesi'ne karşı Kızılay'da yaptığı yürüyüşte 139 kişi gözaltına alınmış, sağlık sorunları nedeniyle 5 kişi serbest bırakılmış, üç parti avukatı da emniyetteki işlemlerinin ardından dün salıverilmişti.
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