Ankara'da Toplu Taşıma Araçlarında 3.500 Eşya Unutuldu

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında geçen yıl 3 bin 500'den fazla eşya unutuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların toplu taşıma araçlarında unuttuğu eşyalara ilişkin verileri açıkladı.

Geçen yıl EGO'ya bağlı otobüsler, metro ve Ankaray'da 3 bin 500'den fazla eşya unutuldu.

Unutulan eşyalar arasında mama sandalyeleri, pasaportlar ve bisikletler de bulundu.

Vatandaşlar, kayıp eşyalarını EGO Genel Müdürlüğünün "https://www.ego.gov.tr/tr/kayip/esya" resmi internet sitesi üzerinden ya da Kayıp Eşya Bürosuna şahsen başvurarak sorgulayabiliyor.

"Bu eşyaları sahiplerine ulaştırmak istiyoruz"

EGO Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıç, kaybolan eşyaların 15 günde bir resmi internet sitelerinde açıklandığını ifade ederek, "Bu eşyaları sahiplerine ulaştırmak istiyoruz. Amacımız bu. EGO Genel Müdürlüğünün web sayfasına bakabilirler. 0312 306 78 71 numaralı telefona da başvurabilirler. Arkadaşlar telefonun diğer ucunda onları bekliyor olacaklar." bilgisini paylaştı.

Kılıç, ürünlerin niteliğine göre muhafaza edilen sürenin değişkenlik gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Normalde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 770. maddesinde, kanun gereği bir yıl içinde elden çıkarılır denilmektedir. Burada bozulabilecek, kullanım ömrünü yitiren cihazların bir yıl içinde satışını yapabiliriz. Vatandaşlarımızın bize ulaşmalarını bekliyoruz. EGO Genel Müdürlüğümüzün Ulus'ta bulunan ana hizmet binasında depomuzdaki ürünleri vatandaşla buluşturmak istiyoruz."