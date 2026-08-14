Ankara'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 14,30 Zam - Son Dakika
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Ankara'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 14,30 Zam

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ABB, toplu taşıma ücretlerine %14,30 zam yaptı. Tam bilet 40 lira oldu, sosyal destek devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinde alınan kararla toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 zam yapıldı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, toplu ulaşım hizmetinin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir biçimde devam ettirilebilmesi amacıyla toplu taşıma ücretlerinde artış yapılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Yılbaşından bugüne kadar toplu taşımanın temel gider kalemlerinde ciddi artışlar yaşandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm maliyet artışlarına bağlı olarak bilet ücretlerine yüzde 14,30 artış yapılmıştır. Buna göre tam bilet 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17 lira 50 kuruştan 20 liraya, öğretmen bileti ise 26 liradan 30 liraya yükselmiştir. Öğrencilerin kullandığı 'sınırsız biniş abonman' ücreti ise 650 lira olmuştur. Artış, 23 Ağustos'tan itibaren uygulanacaktır. Karar belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edilmiştir."

Açıklamada, ABB'nin sosyal destek alan ailelere "ücretsiz ulaşım desteği"nin devam edeceği vurgulanarak, "Bu destekten yararlanan kişi sayısı ağustos ayı itibarıyla yaklaşık 100 bine ulaşmıştır. Ayrıca sosyal destek alan ailelerimizin öğrenci çocukları da ücretsiz taşınmaya devam edecektir. Bu rakam da yaklaşık 40 bindir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 14,30 Zam - Son Dakika

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