Ankara'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Ankara'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında, traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı, bir araç kamerası tarafından kaydedildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

09.02.2024 18:04
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ANKARA'da traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Hasan Emre Macit (20), hayatını kaybetti. Kaza anı, kameraya yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Ankara Bulvarı TİGEM Üst Geçidi'nde meydana geldi. Sıhhiye yönünde giden Hasan Emre Macit yönetimindeki 06 EAP 597 plakalı motosiklet, yolun sağ şeridinde aynı yönde ilerleyen Adem Ş.'nin kullandığı 06 FLZ 57 plakalı traktöre arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Macit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, kaza anı ters istikametteki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Ankara\'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: DHA

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