Ankara'da, Emniyet ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla 9 bin 818 iş yerinde tütün denetimi gerçekleştirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22-24 Temmuz tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile koordineli tütün denetimi yapıldı.
Açıklamada, 9 bin 818 iş yerinin denetlenmesi sonucunda 328 iş yerinde ihlal tespit edildiği ve 6 milyon 719 bin 200 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Denetimlerde, 267 iş yerine sigara içirmek, 38 kişiye kapalı alanda sigara içmek ve 6 iş yerine izinsiz nargile sunumu nedeniyle işlem yapıldığı bilgisine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Tütün Denetimi: 9 Bin 818 İş Yerine Ceza - Son Dakika
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