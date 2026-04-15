Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Yerinde Sağlık Hizmeti: 25 İlçede Ücretsiz Sağlık Taraması Başladı

15.04.2026 12:50  Güncelleme: 14:34
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede vatandaşlara ücretsiz sağlık taramaları sunarak sağlık hizmetlerini yerinde sağlıyor. Nabız, tansiyon, boy-kilo indeksi ve kan şekeri ölçümleri yapılırken, tespit edilen sağlık sorunlarına göre vatandaşlar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Ayrıca sigara bırakma polikliniği kurulması planlanıyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 25 ilçede başlattığı ücretsiz sağlık taramalarıyla hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Uygulama kapsamında nabız, tansiyon, boy-kilo indeksi ve kan şekeri ölçümleri gibi temel sağlık kontrolleri yerinde yapılırken, tespit edilen sağlık sorunlarına göre vatandaşlar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. ABB ayrıca, tütünle mücadele kapsamında sigara bırakma polikliniği kurmaya hazırlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda başlattığı ücretsiz sağlık taraması hizmetini ilçe ilçe sürdürüyor. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Başkent'in 25 ilçesinde vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti sunuluyor. Programın ilk etabı Abidinpaşa, Elmadağ, Çubuk, Haymana ve Kızılcahamam'da başlarken, uygulamanın tüm ilçelere yayılması hedefleniyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hizmet kapsamında nabız, tansiyon, boy-kilo indeksi ve kan şekeri ölçümleri yapılıyor. Gerçekleştirilen taramalarda tespit edilen sağlık sorunlarına göre vatandaşlar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Talep eden vatandaşlara sigara ve diğer bağımlılık yapıcı maddeler konusunda bilgilendirme de sağlanıyor.

Sigara bırakma polikliniği yolda

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında yeni bir projeyi de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sigara bırakma polikliniği kurulması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı desteğiyle başlatılması öngörülen projede, ilerleyen süreçte belediye personelinin de eğitim alarak sertifikalı şekilde hizmet vermesi hedefleniyor.

Sağlık hizmetleri sahaya taşındı

Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, sağlığın yalnızca hastanelerle sınırlı olmadığını belirterek, "Sağlık, şehrin sokağında, parkında ve havasında şekillenen bir yaşam biçimidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı bir şehrin ancak bilinçli ve sağlıklı bireylerle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu vizyonla vatandaşlarımıza doğru bilgiyi yerinde ulaştırmak amacıyla etkinliklerimizi başlattık. Hedefimiz, bu hizmeti Ankara'nın 25 ilçesinin tamamına yaygınlaştırmak" dedi.

Sunulan sağlık hizmetlerinin toplumsal bağları güçlendirdiğini vurgulayan Yavuz, "Vatandaşa değer verdiğinizi hissettirip, hizmeti onların ayağına götürdüğünüzde, karşılığında büyük bir ilgi ve teveccüh görüyorsunuz. Bizim için asıl olan, halkın gönlüne dokunabilmek. Bu bilgilendirme çalışmalarını kapalı salonlara hapsetmek yerine, bizzat sahada, vatandaşımızın yanında olmayı tercih ediyoruz. Şikayetleri yerinde dinlemek ve sağlık taramalarını yaşam alanlarında gerçekleştirmek temel prensibimiz. Bu doğrultuda halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Noa Lang’ın parmağı kopuyordu Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı
Tek tek duyuruldu Galatasaray’ın tek problemi Icardi değilmiş Tek tek duyuruldu! Galatasaray'ın tek problemi Icardi değilmiş

14:20
Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
14:04
Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
13:51
İran’dan ABD’ye abluka resti: Kızıldeniz’de ticaret akışını durdururuz
İran'dan ABD'ye abluka resti: Kızıldeniz'de ticaret akışını durdururuz
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
12:41
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
