Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika
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Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Sinan Ateş\'in öldürülmesiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Başsavcılık, olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayarak tutuklu 22 şüphelinin dosyasını ayırdı ve iddianameyi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Diğer 17 kişi hakkındaki soruşturma ise ayrı bir dosya üzerinden devam ediyor.

30.04.2024 16:11  Güncelleme: 16:13
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

Başsavcılık, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Başsavcılık, "delillerin araştırılması, dijital materyallerin inceleme süresi ve soruşturma evresinde şüphelilerin tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak" tutuklu 22 şüphelinin dosyasını ayırdı.

Başsavcılık, bu şüpheliler hakkında "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs" "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından iddianame hazırlayarak Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturmanın ayrı bir dosya üzerinden sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika

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