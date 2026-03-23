Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 28 Tutuklama

23.03.2026 11:16
Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 60 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu temin eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Operasyon kapsamında yakalanan 60 şüpheliden 28'i adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise 7 bin 221 sentetik ecza, 1 kilo 492 gram kokain, 516 gram esrar, 716 gram sentetik uyuşturucu ve 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 hassas terazi, 1 tabanca ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
