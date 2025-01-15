Ankara\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

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ANKARA'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve üretiminde kullanılan cihazlar ele geçirildi, şüpheliler B.E. ve M.E.K. gözaltına alındı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; bugün İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından, iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve satışı yapan şüphelilere yönelik Yenimahalle ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, B.E. ve M.E.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda; bin 580 gram kubar esrar, 12 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet iklimlendirme sistemi, 4 adet hava konnektörü, 3 adet ışık kaynağı, 2 adet vantilatör, 1 adet klima, 3 adet ısı ve nem ölçer cihazı, 15 litre sıvı gübre, 16 kilogram katı gübre ele geçirildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.