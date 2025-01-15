Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Ankara\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve üretiminde kullanılan cihazlar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

15.01.2025 20:18  Güncelleme: 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve üretiminde kullanılan cihazlar ele geçirildi, şüpheliler B.E. ve M.E.K. gözaltına alındı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; bugün İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından, iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve satışı yapan şüphelilere yönelik Yenimahalle ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, B.E. ve M.E.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda; bin 580 gram kubar esrar, 12 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet iklimlendirme sistemi, 4 adet hava konnektörü, 3 adet ışık kaynağı, 2 adet vantilatör, 1 adet klima, 3 adet ısı ve nem ölçer cihazı, 15 litre sıvı gübre, 16 kilogram katı gübre ele geçirildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yenimahalle, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:33:00. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.