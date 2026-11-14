Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı. Jandarmanın operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u serbest bırakılırken 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 7 kişi tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarına yönelik haklarında delil elde edilen 32 şüpheli tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı, 6 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Doktorlardan oluşan kooperatif Adana’da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü Doktorlardan oluşan kooperatif Adana'da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı Sonu korkunç bitti Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti
Uğurcan Çakır’a dev talip Uğurcan Çakır'a dev talip
Çobanlar Grubu’na Ankara’da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira Çobanlar Grubu'na Ankara'da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
18:41
Belözoğlu Samandıra’daki değişimi savundu: “Ben bir ekiple geldim“
Belözoğlu Samandıra'daki değişimi savundu: "Ben bir ekiple geldim"
18:39
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
18:09
Igli Tare’den Muriqi itirafı: Paris’e özel uçağı hazırdı ama Lazio’yu seçti
Igli Tare'den Muriqi itirafı: Paris'e özel uçağı hazırdı ama Lazio'yu seçti
18:05
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
18:00
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
17:28
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 19:04:55. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android