Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 7 kişi tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarına yönelik haklarında delil elde edilen 32 şüpheli tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı, 6 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.