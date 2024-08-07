Ankara'da uyuşturucu suçundan hüküm giyen kişi yakalandı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde, uyuşturucudan hüküm giyen bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamda, Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 27 yıl 1 ay hapis cezası bulunan D.Y'nin bulunduğu adresi tespit etti.

Ekiplerce yakalanan D.Y, il emniyet müdürlüğüne götürüldü.