Ankara'da Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

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Ankara'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan ve evinde 9 kilo 813 gram esrar ile hassas terazi bulunan şüpheli, "satma amacının olmadığını uyuşturucuyu kullanmak için sakladığını" öne sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavuz O'nun, Mamak ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi'nde bir parkta uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Şüpheliyi fiziki takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz O'yu üzerinde 787 gram uyuşturucuyla yakaladı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 9 kilo 813 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında iddianame düzenlenen Yavuz O, uyuşturucuyu adını hatırlamadığı bir arkadaşına vermek için yanında taşıdığını, evinden bulunan uyuşturucunun ise ticaretini yapmadığını "içici" olduğunu iddia etti.

Ticari bir amacının olmadığını savunan Yavuz O, ikametinde bulunan 9 kilo 813 gram uyuşturucuyu bir mekanda tanıştığı kişiden 300 bin lira karşılığında satın aldığını öne sürdü.

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Yavuz O'nun ifadesi, şüpheli hakkındaki istihbari bilgi ve bu bilgi ile uyumlu olay örgüsü, şüphelinin yakalanış biçimi, bu yöndeki kolluk tutanakları, ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı ve bu maddelere ilişkin uzmanlık raporu ile birlikte diğer tüm deliller dikkate alındığında, şüpheli Yavuz O'nun eylemlerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçu kapsamında olduğu anlaşılmaktadır."

İddianamede, şüphelinin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.