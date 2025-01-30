Ankara'da Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

Ankara’da 9.8 kg esrar ile yakalanan Yavuz O, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

30.01.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan ve evinde 9 kilo 813 gram esrar ile hassas terazi bulunan şüpheli, "satma amacının olmadığını uyuşturucuyu kullanmak için sakladığını" öne sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavuz O'nun, Mamak ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi'nde bir parkta uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Şüpheliyi fiziki takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz O'yu üzerinde 787 gram uyuşturucuyla yakaladı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 9 kilo 813 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında iddianame düzenlenen Yavuz O, uyuşturucuyu adını hatırlamadığı bir arkadaşına vermek için yanında taşıdığını, evinden bulunan uyuşturucunun ise ticaretini yapmadığını "içici" olduğunu iddia etti.

Ticari bir amacının olmadığını savunan Yavuz O, ikametinde bulunan 9 kilo 813 gram uyuşturucuyu bir mekanda tanıştığı kişiden 300 bin lira karşılığında satın aldığını öne sürdü.

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Yavuz O'nun ifadesi, şüpheli hakkındaki istihbari bilgi ve bu bilgi ile uyumlu olay örgüsü, şüphelinin yakalanış biçimi, bu yöndeki kolluk tutanakları, ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı ve bu maddelere ilişkin uzmanlık raporu ile birlikte diğer tüm deliller dikkate alındığında, şüpheli Yavuz O'nun eylemlerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçu kapsamında olduğu anlaşılmaktadır."

İddianamede, şüphelinin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:11:37. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.