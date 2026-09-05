Ankara\'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması kapsamında 21 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu sabah başlatılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, "uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş" suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 21 şüpheli hakkında gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde arama-el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Sabah saatlerinde yapılan operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.