Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 23 zanlıdan 22'si tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ile "fuhuş" suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 24 şüpheli belirlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda zanlılardan 23'ü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 22'si tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.