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Ankara'da Yağışlar Artacak, Karla Karışık Yağmur Bekleniyor - Son Dakika
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Ankara'da Yağışlar Artacak, Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da halen devam eden yağışların akşam saatlerinde etkisini artıracağını ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağını duyurdu. Ulaşımda aksamalar ve su baskınına karşı dikkatli olunması istendi.

Ankara\'da Yağışlar Artacak, Karla Karışık Yağmur Bekleniyor
09.01.2024 - 12:44,
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Meteoroloji; Ankara'da halen devam eden yağışların akşam saatlerinde etkisini artıracağı ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı uyarısı yaptı. Ulaşımda aksamalar ve su baskınına karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bu akşamdan itibaren etkisini artıracak olan yağmur yağışının, gece yarısına kadar karlı karışık yağmur şeklinde etkili olacağı uyarısı yaptı. Başkentli yurttaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldığı Meteoroloji açıklaması şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Ankara'da halen yer yer devam etmekte olan yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırması ve kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların 1200 m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: ANKA
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