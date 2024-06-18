Ankara'da Yeni Çocuk Etkinlik Merkezi Açılıyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'teki Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin sayısını artırmaya devam ediyor. Sincan Osmanlı Mahallesi'nde yapımına başlanan 36-66 ay yaş gurubunda olan 96 çocuk kapasiteli 2 bin 215 metrekare alana sahip '100. Yıl Çocuk Etkinlik Merkezi'nin yüzde 95'i tamamlandı. Kreş, içerisinde uyku odalarından atölye sınıflarına, yemekhaneden çocuk oyun alanına kadar pek çok donatıyı bünyesinde barındırıyor. Toplamda sayıları 20'ye ulaşan çocuk etkinlik merkezlerinden 750 çocuk yararlanıyor.

Sincan Osmanlı Mahallesi'nde yapımına başlanan ve yüzde 95'inin tamamlandığı 36-66 ay yaş gurubunda olan 96 çocuk kapasiteli 2 bin 215 metrekare alana sahip '100. Yıl Çocuk Etkinlik Merkezi' miniklerle dolup taşacağı günler için gün sayıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından inşaatı yapılan, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından da kreş hizmetinin sürdürüleceği 3 katlı binada; 6 sınıf, her sınıfa ait uyku odaları, kütüphane, atölye sınıfları, serbest oyun alanı, yemekhane, 25 metrekare peyzaj alanı, otopark ve dış oyun alanının yanı sıra revir, giyinme odası ve sığınak ile çocukların en üst seviyede eğitim ve bakım alması hedefleniyor.

20 merkezden 750 çocuk yararlanıyor

Eylül ayında merkezin açılışının yapılmasının ardından çocukların eğitimine ve eğlenmesine değer katacak kreş hafta içi 07.30-18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Pek çok donatıyı bünyesinde barındıran 20 merkezden toplamda 750 çocuk yararlanıyor.